Zatrudnić nianię. Niecodzienne wymagania zdumiewają internautów

"To etykietowanie, które, pomimo że w tym zwrocie >>jesteś piękna<< brzmi pozytywnie, to generalnie jest szkodliwe. Temat szufladkowania to temat rzeka, ale moim zdaniem każdy rodzic powinien go zgłębić. Każdy wie, że mówienie o kimś, że jest głupi czy brzydki, jest krzywdzące, więc dlaczego mówienie o kimś, że jest mądry czy ładny, miałoby być dobre? Moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest odnosić się do zachowań danej osoby i pracy, którą włożyła w ten np. >>piękny wygląd<< niż określać ją mianem jakiegoś tam" – stwierdziła jedna z internautek.