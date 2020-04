Zatrzymać młodość. Czy to możliwe? Poznaj najważniejsze zasady dla pięknej i promiennej cery

Zatrzymać młodość – zacznij od witamin i demakijażu

Podstawowym krokiem w procesie zatrzymania młodości jest zażywanie witamin A, E i C. To najważniejsze elementy w codziennej diecie , ponieważ skutecznie odmładzają oraz chronią przed wolnymi rodnikami , dzięki czemu twoja skóra wolniej się starzeje. Nie zapominaj również o klasycznym demakijażu, ponieważ cera może się zniszczyć na skutek pozostałości kolorowych kosmetyków. Pamiętaj, że chcąc zatrzymać młodość nie powinnaś pocierać swojej twarzy podczas demakijażu, bo zbyt mocno naciągniesz skórę i spowodujesz zmarszczki.

Zatrzymać młodość – odżywiaj i masuj

Po wykonaniu odpowiedniego demakijażu, nie zapomnij o odżywieniu skóry. To kolejny kluczowy krok w zatrzymaniu młodości. Jeśli dbasz o swoją dietę, pijesz znaczną ilość wody każdego dnia, możesz przystąpić do zadbania o zewnętrzną warstwę cery. Regularnie stosuj kremy nawilżające oraz odżywce serum, a twoja skóra odwdzięczy się młodym i promiennym wyglądem. Nie zapominaj również, że sekretem do zatrzymania młodości jest także gimnastyka twarzy. Masuj codziennie twarz, ponieważ złagodzisz napięcie mięśni, polepszysz ukrwienie i zapewnisz naturalny lifting . Jak widzisz, zatrzymanie młodego wyglądu nie jest takie trudne.

Zatrzymać młodość – ochrona przeciwsłoneczna i sen

Choć większość osób uwielbia wygrzewanie w słońcu, to jednak promienie szkodzą w zatrzymaniu młodości. Dlatego też stosuj przez cały rok ochronę przeciwsłoneczną, czyli kremy i okulary, które ochronią twarz przed niekorzystnym wpływem opalania. Wśród kosmetyków z filtrem znajdziesz takie produkty, które z łatwością włączysz do codziennej pielęgnacji. Oprócz tego, lekarstwem na zatrzymanie młodości jest sen. Zrezygnuj z wysokiej poduszki – broda wówczas pochyla się do dekoltu i utrwala zmarszczki. Długi i dobry sen to gwarancja pięknego wyglądu, więc poświęcaj temu więcej uwagi.