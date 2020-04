"Zatrzymaj aborcję". Lekarka Kalina Jędrzejko o projekcie zaostrzającym prawo do aborcji

Głos w tej sprawie zabrało natomiast niewiele lekarek. Zdecydowała się na to dr n. med. Kalina Jędrzejko, znana w sieci jako Panna Chirurg. Napisała, że przeraża ją wizja walki o coś, co powinno się należeć kobietom. "Przerażające, że w XXI wieku wciąż musimy walczyć i zabiegać o swoje prawa. Udowadniać, że nam się należą" – napisała Panna Chirurg na Instagramie.

"Też czuję ogromną frustrację, że tak skrajnie prawicowe poglądy są przepychane do Sejmu, niby to projekt obywatelski, ale dokładnie wiemy, że władza sprzyja takiemu katolickiemu podejściu do rozrodu. Oni uważają, że niezdolny do samodzielnego życia zarodek ma większe prawa niż organizm, w którym żyje" – napisała w komentarzu jedna z jej obserwatorek. "Serducho się rewie do walki. Czasem jednak myślę, że nie równej, bo z ciemnota i głupotą", " I ja się pod tym podpisuję", "Trochę przykre że 'kobieta kobiecie wilkiem', ale no cóż, z niektórymi nie da się pójść na kompromis" – pisali inni Internauci pod wpisem lekarki.