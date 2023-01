Zauważył niepełnosprawnego mężczyznę. Mało kto by się tak zachował

Chłopak pomógł "niepełnosprawnemu" mężczyźnie

Saul Prieto wcielił się na nagraniu w niepełnosprawnego mężczyznę, który zakupił posiłek, lecz z powodu drżących rąk nie mógł go samodzielnie zjeść. Widzimy, jak jedzenie dosłownie wypada mu z buzi, a on nie umie sobie sam poradzić. Obok siedzi młody chłopak, który przez chwilę się temu przygląda. Po chwili decyduje się pomóc mężczyźnie. Przysiada się do niego i zaczyna go karmić. Potem kupuje mu też wodę.