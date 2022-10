Masz takie ślady na majtkach? Oto powód ich powstawania

Odbarwienie majtek w kroku to coś, co niepokoi wiele kobiet. Panie, które zauważyły u siebie charakterystyczne jasne plamy na bieliźnie często nie wiedzą, jaki jest powód ich powstania. Niektóre wręcz niepokoją się o swoje zdrowie. Pewien naukowiec na Tik Toku postanowił wyjaśnić to zjawisko.