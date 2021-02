Zawirowania w związku Jennifer Lopez. Alex Rodriguez zdradził gwiazdę?

Jennifer Lopez poznała Alexa Rodrigueza w 2017 roku. Baseballista nie miał dobrej reputacji. Był uważany za amanta i imprezowicza. Zawsze pokazywał się w towarzystwie pięknych kobiet, ma za sobą kilka związków z gwiazdami. Spotykał się z Cameron Diaz, Kate Hudson oraz Madonną. Większość osób może go kojarzyć z aferą dopingową. W 2013 roku poszedł do sądu z ligą bejsbolową.

To nie pierwsza zdrada Rodrigueza, o której głośno w mediach. W 2017 roku sportowiec podejrzewany był o romans z modelką fitness, w 2019 roku, tuż po zaręczynach z J.Lo, podejrzewano go o bliższą relację z modelką "Playboya".

Kim jest rzekoma kochanka Rodrigueza?

Zagraniczne portale informują o kolejnej zdradzie sportowca. Uczestniczka reality show "Southern Charm", Madison LeCroy, o romansie miała zwierzyć się koledze z planu. Ta informacja przedostała się do mediów i narobiła zamieszania. I to sporego, bo LeCroy postanowiła wydać oświadczenie i skomentować sprawę. Jak sama potwierdziła, znają się, ale bliższa relacja ich nie łączy. - Skontaktował się ze mną i tak, rozmawialiśmy, ale poza tym nie było nic… Nigdy go nie widziałem, nawet go nie dotykałam - powiedziała. Gwiazda reality show przyznała, że zna sportowca od roku. Nie zamierza rozbijać jego związku ze słynną piosenkarką.