Zawołaj tak kota. Przyjdzie od razu

Nie bez powodu mówi się, że koty uwielbiają chodzić własnymi ścieżkami. Często też nie reagują na wołania właścicieli. Ostentacyjnie je lekceważą i robią to, co uważają za najlepsze. Zatem jak do nich mówić, by nas słuchały? Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół.

Jak najlepiej jest komunikować się ze zwierzakami? Wiele osób uważa, że w przypadku kotów nie jest to takie proste, bowiem wydaje się, że nie rozumieją zbyt wiele. Naukowcy Laboratorium Zachowań Zwierząt w Bar Harbor uwodnili, że w rzeczywistości nie jest tak źle, jak może się wydawać. Ważne są nie tylko słowa, które do nich kierujemy, ale przede wszystkim sposób, w jaki to robimy.

Koty rozumieją więcej, niż się wydaje

Można je wołać w nieskończoność, a i tak przyjdą do nas dopiero wtedy, gdy uznają to za korzystne. Choć wiele kotów reaguje na "kici-kici", zdarza się, że i to nie pomaga. Zdaniem naukowców z Bar Harbor liczy się bowiem również tembr naszego głosu. Nie bez znaczenia jest także intonacja wypowiadanych przez nas słów.

Słysząc złość w naszym głosie, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jesteśmy z jakiegoś powodu zdenerwowani. Kto wie, może chcemy je w jakiś sposób ukarać, gdy do nas przyjdą?

Jeśli zaś będziemy rozluźnieni i zrelaksowani, gdy wołamy swojego pupila, może uznać, że chcemy się z nim pobawić lub dać mu jeść.

Kot nie reaguje na wołanie? Mamy na to sposób

Jeśli zależy nam na tym, by kot do nas przychodził za każdym razem, gdy go wołamy, warto pokazać mu, że w pełni mu się to opłaca. Nie zaszkodzi nagrodzić go ulubionym przysmakiem, zabawką, albo głaskaniem. Czasami jednak i to nie pomaga. W tym przypadku można użyć swojej tajnej broni, czyli jedzenia.

Mruczki to zazwyczaj ogromne głodomory, które za pokarm są w stanie zrobić niemal wszystko. Kiedy więc nie reagują na nasze wołanie, można otworzyć przy nich saszetkę z jedzeniem lub postukać w miskę, w której zazwyczaj jedzą. Trik ten powinien zadziałać na kota niczym magnes.

