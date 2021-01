Zawsze chciała to zrobić. "Morsowanie" według Kasi Tusk

Kasia Tusk jest polską blogerką modową i twórczynią własnej marki MLE Collection. Jej życie śledzi w internecie prawie pół miliona osób. Pokazuje, jak urządziła mieszkanie, jaką kawę pije czy co zjada na śniadanie. To wszystko budzi zainteresowanie internautów. Ostatnio tematem numer jeden na jej blogu jest zima. Celebrytka umieszcza posty na temat odpowiednich stylizacji na mróz czy proponuje rozgrzewające dania.

Być może Kasia Tusk jest prekursorką nowego stylu morsowania. W sumie to właśnie stopy najszybciej wychładzają się podczas tego sportu, więc może warto zaczynać hartowanie właśnie od tej części ciała.

Kasia Tusk wychodząc w sobotni poranek na śnieg spełniła jedno ze swoich marzeń. Sama napisała, że od zawsze chciała to zrobić. Na swoim Instagramie dodała jednak, że był to pierwszy i ostatni raz.

Choć blogerka jest aktywna w sieci, niewiele wiadomo o jej życiu osobistym. Kasia Tusk jest jednak zdecydowanie spełnioną kobietą, żoną i matką, a do tego bizneswoman. Swoimi wpisami stara się wspierać kobiety. Kiedy zachodzi taka potrzeba, opowiada się po jednej ze stron sporu. Nie stara się na siłę wszystkim przypodobać. Choć jej posty są często krytykowane, robi to, co uważa za słuszne.