Zawsze noś w portfelu. Przyciągnie pieniądze i szczęście

Nawet ludzie, którzy na co dzień nie uważają się za przesądnych, ulegają zabobonom skupionym na przyciągnięciu szczęścia lub pieniędzy. Nic dziwnego, bo to ważny aspekt życia i nikt nie chciałby sobie przypadkiem zaszkodzić. Mądrość ludowa opisuje wiele przedmiotów, które warto trzymać w portfelu na szczęście, i ostrzega, co stamtąd wyrzucić, aby sobie nie zaszkodzić.

Wyrzuć je z portfela. Te rzeczy blokują przypływ gotówki

Powinniśmy unikać trzymania w portfelu drobiazgów, które w tradycji ludowej wiążą się z pechem. Nawet jeśli w to nie wierzymy, nie chcemy kusić losu, prawda? Poza tym takie małe porządki przydadzą się każdemu, bo w portfelu z biegiem czasu gromadzi się mnóstwo śmieci. Z portfela obowiązkowo wyrzucamy stare paragony. Rachunki oznaczają "stratę" pieniędzy, więc według mistycznej logiki będą odstraszać przypływ świeżej gotówki.

Jeszcze gorzej, jeśli nosimy w portfelu guziki. Według popularnego przesądu odpychają pieniądze, ponieważ dziury w guzikach kojarzą się z dziurami, przez które ucieka szczęście. Jeśli podniesiemy na ulicy guzik i włożymy go do portfela, możemy ściągnąć na siebie biedę – nie wiadomo, kto go wyrzucił i jakie uczucia się z nim wiążą. Właściciel guzika może być zły, że go stracił, i wyśle w naszą stronę złą energię.

Przyciągają pieniądze, odstraszają biedę. Zawsze noś przy sobie

Osoby, którym szczególnie zależy na przyciągnięciu pieniędzy, powinny trzymać w portfelu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie małe lusterko. Warunkiem jest oczywiście noszenie w nim również banknotów – im więcej, tym lepiej. Zwierciadło będzie odbijać w sobie zawartość portfela, symbolicznie ją podwajając. Jeśli jednak włożymy je do pustego portfela, będzie tylko podwajać biedę.

Pieniądze i powodzenie przyciąga wiele popularnych amuletów, np. chińskie monety bogactwa, które nosi się trójkami, związane czerwonym sznurkiem. W portfelu warto mieć łuskę karpia, niewielki wizerunek żaby albo lawendę. Powodzenie gwarantują również liście laurowe, migdały, orzechy włoskie albo goździki. Zapewniają ochronę przed złem i pechem, jak również przyciągną powodzenie finansowe.