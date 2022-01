Zażądał rozwodu jeszcze w trakcie wesela. Wszystko przez piosenkę, która kazała puścić jego świeżo upieczona żona

To było chyba jedno z najkrótszych małżeństw w historii, bowiem pan młody zażądał rozwodu jeszcze w trakcie wesela. Poszło o piosenkę, do której bawiła się jego świeżo upieczona żona, a konkretnie o jej tekst. Cała sytuacja doprowadziła do wielkiej kłótni pomiędzy dwoma rodzinami.