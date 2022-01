Zakazała matce i siostrze wstępu na swój ślub. Wpływ miała rodzina narzeczonego

Choć ślub ma być najpiękniejszym dniem w życiu pary młodej i wyjątkowym przeżyciem dla ich rodzin, to często jednak staje się powodem do kłótni między jej członkami. W ekstremalnych przypadkach dochodzi do wycofania zaproszenia lub, z drugiej strony, odmowy przyjścia. Taka sytuacja przydarzyła się pewnej internautce, która postanowiła wyjawić jej szczegóły na internetowej platformie Reddit.