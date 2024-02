Zażartował z Kaźmierskiej. "Do więzienia pójdziemy tańczyć"

Dagmara Kaźmierska ma za sobą nieciekawą przeszłość. W 2009 roku została zatrzymana, a następnie skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji". Kaźmierska miała odsiedzieć trzy lata, jednak wyszła po 14 miesiącach. Powodem był pogarszający się stan psychiczny jej syna, Conana.

W najnowszej rozmowie z party.pl, podczas której Dagmara Kaźmierska udzielała odpowiedzi na pytania razem z Marcinem Hakielem, tancerz niefortunnie zażartował z partnerki, odnosząc się do jej przeszłości. Kaźmierska była zmieszana jego słowami.

Dagmara Kaźmierska wspomina odsiadkę w więzieniu. "Co ja zrobiłam ze swoim życiem?"

Na żarcie na temat więzienia się jednak nie skończyło. Marcin Hakiel postanowił kontynuować swoją żartobliwość, nawiązując następnie do rozwodu z byłą żoną.

- To bliższe twojemu sercu już bardziej - odpowiedziała.

