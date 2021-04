Zbigniew i Krystyna Wodeccy byli małżeństwem przez 48 lat. Oto historia ich miłości

Miłość od pierwszego wejrzenia

Ślub wzięli już kilka miesięcy później i zamieszkali w niewielkim mieszkanku. Na ich weselu bawiła się cała krakowska bohema. To właśnie wczesna miłość Wodeckich zainspirowała Wojciecha Młynarskiego do napisania piosenki "Lubię wracać tam, gdzie byłem" – jednego z największych przebojów wykonywanych przez pana Zbigniewa.

Kariera kontra rodzina

- Kiedyś z żoną doszliśmy do wniosku, że dzięki temu, iż tak często byłem nieobecny, nasz związek tak długo trwa. Gdyby nie tryb mojej pracy, pewnie byśmy się pozabijali, bo mamy zupełnie inne charaktery. A tak nie wchodzimy sobie w drogę i dzięki temu jesteśmy do dziś szczęśliwi – mówił muzyk w wywiadzie dla tygodnika "Na Żywo".

Pani Krystyna konsekwentnie stroniła od show-biznesu, choć chętnie utrzymywała kontakty z krakowskimi artystami. Stworzyła ciepły dom, do którego Wodecki zawsze wracał z wielką przyjemnością. Nic nie robiła sobie także z doniesień o romansach męża. On sam zaprzeczał, tłumacząc, że jest po prostu szarmancki i lubi rozmawiać z kobietami.

Gdy zachorował, to właśnie żona czuwała przy jego łóżku.

