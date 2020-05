Zbigniew Wodecki 6 maja skończyłby 70 lat. Przypominamy, jakie relacje łączyły go z dziećmi

Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku na udar mózgu, powstały wskutek komplikacji po operacji wszczepienia pomostowania aortalno-wieńcowego. Ceniony muzyk spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, a na jego grobie widnieje napis "Kurtyna opadła, brawa nie milkną. Twój koncert trwa... Biletów brak". Dziś 6 maja 2020 roku Zbigniew Wodecki skończyłby 70 lat. Uwielbiany przez fanów, nie zawsze miał dobre relacje z rodziną. Przypominamy, jak wspominała go córka Katarzyna i kiedy poczuła z ojcem szczególną więź.

Zbigniew Wodecki – relacje z dziećmi

Katarzyna Wodecka w wywiadzie udzielonym dla "Newsweeka" wyznała, że kiedy ojciec wracał do domu wraz dwa lata starszą siostrą – Joanną – i o dwa lata młodszym bratem – Pawłem – wstawali z łóżek, a następnie ustawiali się w rządku, aby go powitać. Gdy spał, cała rodzina musiała być cicho, a gdy komponował, usuwali się w cień. Katarzyna Wodecka nie pamiętała żadnych wspólnych zabaw ani przytulania. Chociaż Zbigniew Wodecki dla dzieci bywał chłodny, wracał z trasy z prezentami. Bywały dni, że wszyscy kładli się na łóżku, by obejrzeć razem filmy.