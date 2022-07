Zbrodnia z Szabdy wstrząsnęła Polską. Znana psycholożka komentuje sprawę

Matka Mai, 27-letnia Paulina Ch. unikała początkowo przesłuchań przez to, że była w połogu po urodzeniu szóstego dziecka. Została jednak zatrzymana i przesłuchana w sprawie. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Andrzej Kukawski, podał, że kobiecie zarzucono te same czyny, co jej mężowi.