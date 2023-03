Zdecydowała się na popularny zabieg kosmetyczny. Teraz ostrzega innych

Tiktokerka ostrzega przed zabiegiem kosmetycznym

Pochodząca z Australii Clare Schimpl podobnie jak wiele kobiet marzyła, aby w końcu pozbyć się przebarwień na dekolcie. Jednym z najpopularniejszych narzędzi, które pomagają się z nimi rozprawić, jest laser. Jest to dość drogi zabieg, jednak stosuje się go nie tylko do wyrównania kolorytu skóry, ale również usunięcia pieprzyków i znamion.