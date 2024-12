Zdecydowały się na zabiegi medycyny estetycznej. Wylądowały w szpitalu

Monika i Agnieszka trafiły do tego samego gabinetu. Kobieta pracująca w salonie wzbudziła ich zaufanie, ponieważ podawała się za lekarkę. W pokoju, w którym przyjmowała pacjentki, znajdowały się liczne dyplomy. Później jednak na jaw wyszło, że nie ma ona żadnego medycznego wykształcenia, a po zabiegach medycyny estetycznej u Moniki i Agnieszki pojawiły się niepokojące objawy.

Kobiety trafiły do dr Magdaleny Korwin. Specjalistka zaznacza, że preparat, który został zastosowany u mieszkanek Poznania, zamiast przynieść właściwe efekty, doprowadził do zwłóknienia tkanki oraz powstania grudek.

