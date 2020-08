Zdjęcie trójki rodzeństwa porusza do głębi. Dzieci zginęły w Auschwitz

Auschwitz – dzieci

Co wiemy o Jeanette? W 1942 r. rodzeństwo wraz z matką Leną Kroonenberg zostało deportowane z Amsterdamu do Auschwitz. Jak podaje muzeum, 2 sierpnia zmarli zagazowani. "Natychmiastowej zagładzie w komorach gazowych bezpośrednio po przywiezieniu do obozu, bez oznaczenia numerem ewidencyjnym, podlegali w zasadzie tylko Żydzi uznani ze względu na wiek i stan fizyczny za niezdolnych lub nieprzydatnych do pracy" – czytamy na stronie Auschwitz.org. Dzieci kierowano do komór gazowych w zasadzie od razu po opuszczeniu przez nie pociągu.