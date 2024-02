Nicole z Utah zafascynowała się sztucznymi rzęsami ponad dekadę temu i od tego czasu nie zrobiła sobie od nich przerwy. Przywiązała się do gęstych, przedłużanych rzęs na tyle mocno, że czuła, iż bez nich nie wyglądałaby tak dobrze. Stały się nieodłącznym elementem jej stylu.

Jednak po latach noszenia sztucznych rzęs Nicole postanowiła podjąć radykalną zmianę. Wielokrotne przemyślenia i rozmowy z przyjaciółką przyczyniły się do tego, że postanowiła się ich pozbyć.

Od lat przyzwyczajona do widoku długich i gęstych rzęs, Nicole początkowo odczuwała niepewność. Gdy pierwszy raz spojrzała w lustro, była pozytywnie zaskoczona.

Metamorfoza Nicole przypadła do gustu internautom. Wideo obejrzało już ponad trzy miliony osób. "Wyglądasz bez nich o 10 lat młodziej. Takie świeże i ładne.''

"O wiele młodziej! Wierzę, że kobiety w końcu zaczną żałować, że noszą te grube czarne doczepki!"; "Zdjęcie przedłużonych rzęs po latach to inny wymiar swobody" - czytamy w sekcji komentarzy.

Chciała przedłużyć rzęsy. Nie skończyło się to dobrze

