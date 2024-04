Została prezydentką Gdyni. Oto co mówią o niej znajomi ze studiów

Aleksandra Kosiorek to 39-letnia absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Jest radczynią prawną, mediatorką sądową i od 2013 roku współwłaścicielką kancelarii prawnej. Zawodowo specjalizuje się w prawie medycznym i prawach człowieka . Stworzyła kilkadziesiąt artykułów prasowych, a także jest współautorką czterech publikacji książkowych.

Kosiorek zapowiedziała, że po triumfie w wyborach zamierza dokonać przeglądu finansowego miasta i jego jednostek, a także dokładnie przeanalizować długoterminowe umowy oraz te dotyczące promocji miasta. Podkreśliła, że kluczowym wyzwaniem dla Gdyni jest redukcja zadłużenia oraz odbudowa zaufania mieszkańców do samorządu.

Jej mężem jest zawodowy żołnierz, z którym doczekała się 7-letniego syna i 10-letniej córki. W czasie wakacji Kosiorek i jej rodzina spędzają czas, podróżując po Polsce przyczepą kempingową. Nowo wybrana prezydentka Gdyni preferuje odpoczynek w górach, ze szczególnym upodobaniem do pieszych wypraw po Bieszczadach. Dodatkowo, jak podaje Wyborcza, 39-latka startuje w Runmageddonie , czyli wymagającym biegu z przeszkodami.

Jak dodaje szef jej sztabu, Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski: "To jest najbardziej pracowita i najszybciej ucząca się osoba, jaką w życiu poznałem. I nieprawdopodobnie stawiająca na pracę zespołową".

