Została prezydentką Gliwic. Oto, co napisał jej mąż

Katarzyna Kuczyńska-Budka pokonała swojego rywala w drugiej turze wyborów samorządowych o jedyne 540 głosów. W nocy z 21 na 22 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła, że to właśnie ona została nową prezydentką Gliwic, uzyskując 50,56 proc. poparcia. Jej kontrkandydat, Mariusz Śpiewok, zdobył 49,44 proc. głosów.

"Zrobiłaś to!" - dodał w relacji na Instagramie.

