Zdobyły sławę dzięki "Magdzie M.". Jak zmieniły się na przestrzeni lat?

Kiedy we wrześniu 2005 roku rozpoczęła się emisja serialu "Magda M." o przebojowej prawniczce, której do szczęścia brakowało jedynie miłości, Polacy natychmiast pokochali tytułową, główną bohaterkę Magdalenę Miłowicz. Wcielała się w nią Joanna Brodzik. Dla aktorki to była przełomowa rola, a co ciekawe, została napisana specjalnie dla niej. Po sukcesie "Kasi i Tomka" Brodzik miała otwarte drzwi do kariery, jednak to właśnie udział w "Magdzie M." sprawił, że zdobyła ogromną popularność, a fanki serialu chciałby być takie, jak ona.