Zdrada? Rozstanie? Każdy koniec to nowy początek

Coś się kończy, a coś się zaczyna

W miarę trwania obu spraw prawnik i jego klientka zaczęli zwierzać się ze wspólnych trudności, które oboje przychodzili. - Jemu też było ciężko. Żona zdradzała go dwa lata i zachodziło prawdopodobieństwo, że ich córka, może wcale nie być jego dzieckiem. Szokiem było dla mnie to, że nie chciał wykonywać potwierdzenia ojcostwa i był nawet gotów płacić alimenty. Powiedział, że wynik nie jest mu do niczego potrzebny, bo to jego córka i nic tego nie zmieni. Zrozumiałam wtedy, że nie każdy facet jest podłym draniem - wspomina kobieta dodając, że ciężkie przeżycia bardzo ich zbliżyły i relacja znacznie wykroczyło poza formalne stosunki. - Od słowa do słowa umówiliśmy się na randkę. Znowu poczułam motyle w brzuchu. On też wyznał, że nie wie co się z nim dzieje, że się zakochał jak nastolatek - wspomina kobieta dodając, że z racji bycia jego klientką umówili się, że z pogłębianiem związku poczekają do czasu rozwiązania obu spraw.