Mieczysław Gajda wdał się w romans z kolegą. Żona była w ciąży

Przekonywał również, że to on był jego ofiarą. Oskarżał go o kradzież w czasie, gdy pojechał w góry w towarzystwie kolejnego partnera. Według Nasierowskiego, to była zemsta za zdradę. Nie zaprzeczał jednak, że był w Gajdzie zakochany i zrobił, co w jego mocy, by zostali parą. Udało mu się. Aktor, który dubbingował "Ważniaka" w "Smerfach", porzucił ciężarną żonę. Czy żałował tego po latach, nigdy nie powiedział.