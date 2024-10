Zdradziła, jak poznała męża. "Nie chciał autografu, numeru telefonu"

Ewa Gawryluk-Domaniecka wróciła pamięcią do pewnego dnia na lotnisku. Aktorka wracała wówczas z Wrocławia, gdzie miała nocne zdjęcia.

Jak podkreśliła, w rozmowach wyczuła, że mężczyzna jest ciepły, troskliwy, dobry. W końcu zgodziła się na spacer. - Zachwycił mnie swoim szacunkiem, delikatnością i uważnością - dodała. Przyznała też, że była bardzo ostrożna ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia. Przyszły mąż okazał się jednak "typem faceta, przy którym nie musisz wciągać brzucha. Nie ocenia, nie ma w nim małostkowości, za to daje mi mnóstwo wsparcia".

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!