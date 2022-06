Zdradziła męża z sąsiadem. 10 lat ukrywała, kto jest ojcem jej dziecka

8 czerwca 2022 r. Olga Sipowicz, znana wszystkim jako Kora, obchodziłaby 71. urodziny. Niestety, w lipcu 2018 r., wybitna wokalistka odeszła w otoc zeniu rodziny i przyjaciół w domu w Bliżowie. Pięć lat wcześniej u artystki zdiagnozowano rozsianego raka jajnika z przerzutami do otrzewnej. Piosenkarka przeszła kilka operacji i chemioterapii. Przez lata Kora apelowała do rządu o refundację leku zawierającego substancję czynną olaparyb. Wysokie koszty leczenie doprowadziły do tego, że wokalistka poprosiła o wsparcie finansowe fanów, sprzedała również swój dom. W 2016 r. minister zdrowia podpisał decyzję o objęciu leku refundacją.