Zdrowe i lśniące włosy? Użyj jednego produktu z kuchni

Zapomnij o wizytach w drogeriach. Zwrot ku naturze bez wątpienia wyjdzie ci na dobre. Aby cieszyć się gładką cerą bez zmarszczek, wystarczy regularnie nakładać na twarz wyciąg z siemienia lnianego o żelowej konsystencji. Peeling do ciała zrobisz z miodu i zmielonej kawy.

A jak zadbać o włosy? Tę domową metodę nasze babcie stosowały już lata temu . Teraz znów zyskuje na popularności. Cały sekret tkwi w occie jabłkowym, który zawiera takie drogocenne składniki, jak: witaminy A, B1, B2, B6, C, E, kwas mlekowy, kwas jabłkowy, kwas octowy, enzymy oraz żelazo, miedź czy siarka, które mają ogromny wpływ na kondycję włosów.

Po pierwsze, posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, przez co doskonale radzi sobie z łupieżem, swędzącym skalpem i nadmiernym wytwarzaniem sebum . Ponadto posiada silne działanie oczyszczające – sprawia, że skóra jest odświeżona, a z kosmyków znikają nagromadzone zanieczyszczenia i resztki produktów do stylizacji. Dlatego ocet jest idealny w przypadku włosów przetłuszczających się.

By cieszyć się tymi efektami, należy rozcieńczyć ocet jabłkowy i raz w tygodniu lub rzadziej robić sobie płukankę – po myciu, a przed nakładaniem odżywki. Osoby, które boją się ewentualnego podrażnienia mogą również zdecydować się na zakup produktów z dodatkiem octu jabłkowego.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!