Zdrowe nie jest pyszne? Wręcz przeciwnie!

Jednym z nich jest wiedza o zalecanej dziennej porcji warzyw i owoców - wciąż nie jest ona dostateczna, a przynajmniej dostatecznie stosowana. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie co najmniej 400 g warzyw i owoców dziennie, co stanowi około 5 porcji. Jedną z nich może być szklanka (200 ml) soku!