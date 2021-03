Zdrowe śniadanie na słodko i wytrawnie. Pomysły i przepisy

Nie bez powodu mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jeśli pierwsze danie będzie zdrowe, pożywne i nas nasyci, to później nie będzie nas ciągnąć do podjadania, szczególnie niezdrowych i tłustych przekąsek.

Pomysły na zdrowe śniadania Źródło: Pexels