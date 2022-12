Zdrowe śniadanie ze świąteczną nutą. Zobacz, jak przygotować pyszną, chrupiącą granolę z cynamonem i czekoladą

W codziennym pędzie często rezygnujemy z porannego posiłku, tłumacząc to brakiem czasu. Niesłusznie! Po przebudzeniu nasz organizm potrzebuje paliwa, żeby zacząć dzień na pełnych obrotach. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym powinniśmy zapewnić sobie poranny, sycący posiłek, który rozgrzeje i doda sił do codziennych wyzwań. Dlaczego? Wychodząc z domu z pustym żołądkiem, jesteśmy bardziej narażeni na osłabienie i przeziębienia. Co ciekawe, jedzenie śniadań sprzyja nie tylko dobremu samopoczuciu, ale także utrzymaniu szczupłej sylwetki. Po spożyciu wartościowego posiłku o poranku czujemy się najedzeni i nie podjadamy w ciągu dnia. Jedzenie śniadań podkręca przemianę materii i sprzyja prawidłowej pracy przewodu pokarmowego. W obliczu tylu zalet warto zmienić nawyki i przekonać się do śniadań – tym bardziej, że przygotowanie pysznego i zdrowego dania zajmuje zaledwie kilka chwil. Wystarczy puszka aromatycznej granoli z cynamonem i czekoladą, którą zalejesz jogurtem, mlekiem albo ulubionym napojem roślinnym. Co więcej, domowe musli upajająco pchnie świątecznymi pierniczkami i wprowadza w radosny, gwiazdkowy nastrój. Do przygotowania tego śniadaniowego smakołyku potrzebne będą m.in. płatki owsiane, bakalie, cynamon, czekolada oraz olej rzepakowy, dzięki któremu granola po upieczeniu będzie rozkosznie chrupiąca. Obejrzyj najnowszy odcinek Smacznego! i zobacz, jakie to proste.