Zdrowie i smak w jednym

Ostatnio wzrasta liczba świadomych konsumentów, którzy czytają składy. W tym napoju skład nie jest tasiemcem. Jest prosty, nie ma w nim sztucznych składników. Nie znajdziesz w nim cukru ani laktozy, za to możesz cieszyć się niską zawartością soli i kwasów tłuszczowych nasyconych. Jest pyszny i wielofunkcyjny. Dodatkowo na opakowaniach produktów umieszczone jest zielone logo z listkiem, jest to potwierdzenie tego że napoje te posiadają certyfikat rolnictwa ekologicznego. Możesz spożywać go na zimno, jak i na ciepło. Jest świetną bazą do śniadań, deserów, koktajli, ale też do kawy zamiast tradycyjnego mleka.