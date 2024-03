Zdrowsza wersja wielkanocnej uczty. Przemyć te produkty do świątecznego menu

Przygotujmy sosy do sałatek na bazie oleju rzepakowego, by móc odetchnąć od kalorycznego majonezu. Wystarczy sok z cytryny i ulubione przyprawy, by uzyskać pyszny i lekki dodatek do świeżych warzyw i zielonych liści. Oleju rzepakowego możemy używać do smażenia mięsa przed włożeniem go do piekarnika oraz do pieczenia warzyw, które podamy do dania głównego. Ten uniwersalny olej z powodzeniem może zastąpić również masło podczas przygotowywania wielkanocnej babki. Ciasto będzie równie pyszne, a mniej kaloryczne i zdrowsze.