"Zegar seksualny tyka". Jak długo możemy powstrzymywać się od seksu?

To, jak długo możemy powstrzymywać się od seksu, jest sprawą indywidualną. Wszystko zależy od preferencji i tego, jak duże znaczenie przywiązujesz do seksu. Łatwo przeoczyć sygnały, jakie wysyła nam ciało. Często w natłoku bieżących spraw, nerwowość i rozdrażnienie uznajemy za rzecz normalną. Może to być jednak przykra konsekwencja abstynencji seksualnej.