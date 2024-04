Zegar tyka. Zapłać podatek od psa jak najszybciej

W 2023 roku podatek od psa maksymalnie wynosił 150,93 zł. Teraz już 173,55 zł. Tę kwotę powinniśmy uiszczać co roku. Ostatni dzień, gdy można dokonać wpłaty, przypada w 2024 na 30 kwietnia. Co ważne, jeśli zostaniemy właścicielami psiaka po tym terminie, odpowiednią kwotę musimy wpłacić do dwóch miesięcy od dnia, w którym w naszym domu pojawił się zwierzak. Opóźnienia w opłacie skutkują obciążeniami finansowymi.