Żegna się z córką na Ukrainie. Nagranie łamie serce

Od kilku dni cały świat żyje tym, co dzieje się na wschodzie Europy. Rosja zaatakowała Ukrainę, co doprowadziło do wielu dramatów rodzinnych. Ludzie uciekają z domów, szukają schronienia, próbują opuścić kraj. Wielu rodziców staje przed trudnymi wyborami i chce zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci.