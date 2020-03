Żel antybakteryjny do rąk. Jak samodzielnie zrobić go w domu z kilku składników?

Panika związana z pandemią koronawirusa spowodowała wykupowanie w ilościach hurtowych płynów i żeli do dezynfekcji. Wraz ze wzrostem zainteresowania preparatami, w tym maseczkami i żelami antybakteryjnymi, również ich ceny drastycznie urosły. Dotychczas kosztowały kilka złotych, ale obecnie mogą kosztować nawet kilkadziesiąt złotych za sztukę! Na szczęście jest i na to sposób. Zobacz przepis na domowy żel antybakteryjny.

Aloes leczniczy – właściwości składnika żelu antybakteryjnego

Aloes jest uniwersalnym remedium na wiele dolegliwości. Nie tylko jest źródłem wody , ale także może pełnić funkcję leku oraz kosmetyku. Aloes fantastycznie regeneruje zarówno skórę , lecz również cały organizm. Choć zawiera w sobie aż 96% wody, to oprócz tego posiada szereg wartościowych dodatków: witamin z grupy B, związki nieorganiczne, mikropierwiastki, enzymy, sacharydy, białka i węglowodany .

Żel antybakteryjny – jak go zrobić w domu?

Znając właściwości aloesu, nie dziwi, że często bywa on wykorzystywany do żeli antybakteryjnych. Tak naprawdę chcąc uzyskać domowy środek antybakteryjny do rąk, wystarczą zaledwie dwa składniki, które świetnie odkażą dłonie i zapewnią odświeżenie.