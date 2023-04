Zendaya skradła całe show. Miała na sobie tylko "pół kamizelki"

Zendaya znana z głównej roli w serialu "Euforia", za którą została nagrodzona Złotym Globem, a także dwukrotnie nagrodą Emmy, pretenduje do miana ikony stylu młodego pokolenia. Na każdym wydarzeniu związanym z branżą filmową prezentuje się perfekcyjnie. Wkłada zarówno nowe, jak i kreacje vintage najsłynniejszych projektantów. To właśnie za ten szacunek do historii świat mody ją pokochał.