Zenek Martyniuk poprawił urodę. Ogromną zmianę widać od razu

Jak wyjawiła żona Zenka Martyniuka w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie", udało jej się schudnąć aż 15 kg. Jak to zrobiła? - Ograniczyłam jedzenie (...), odstawiłam ziemniaki, pieczywo tylko ciemne, a przede wszystkim słodycze. Ja potrafiłam zjeść naprawdę masę słodyczy. Ciasta, czekolady... to było u mnie na porządku dziennym, że pochłaniałam to po prostu - wyznała na antenie TVP. Danuta Martyniuk podkreśliła także, że zwiększyła swoją aktywność fizyczną.