Zerwane relacje, osłabione więzi. Niespodziewane konsekwencje pandemii

Według najnowszych badań sondażowych Kantara, w 2020 r. prawie 3 miliony Polaków straciło kontakt z co najmniej jedną bliską osobą. Pandemia, konflikty rodzinne i polityczne oraz problemy finansowe to najczęstsze powody zerwanych więzi. Maria, Małgorzata i Monika opowiedziały nam swoje historie. Ostatnie miesiące wiele zmieniły w ich relacjach z bliskimi.

Przez pandemię żyjemy w ciągłym napięciu. Nawet jeśli nie panikujemy, to wciąż gdzieś z tyłu głowy mamy lęk o zdrowie nasze i naszych bliskich, o pracę, finanse i logistykę codziennych obowiązków.

- Życie w napięciu i stresie zawsze uwidacznia nie tylko nasze słabości, ale też osłabia naszą cierpliwość, łatwiej się irytujemy i wybuchamy - zauważa psycholog, Marta Gruhn. - Ponadto sytuacje skrajne zawsze wymagają od nas pewnej refleksji nad życiem, tym, co tak naprawdę ma wartość i jest dla nas dobre – zaznacza specjalistka.

Rzuciła kilka zdań w najgorszym momencie

Być może właśnie to jest ostatnio powodem częściej zerwanych relacji i konfliktów z bliskimi. Maria Niewiadomska z Krakowa od ponad pół roku nie ma stałego kontaktu z wnukami. Jak twierdzi, to zdecydowanie wina pandemii.

- Odkąd wprowadzono lockdown, dzieci i wnuki nie wpadają do mnie – żali się.

Maria od lat leczy się na serce, więc rodzina nie chce jej narażać na infekcję. – Bardzo rzadko też dzwonią do mnie. Dzieci pracują, wnuki uczą się zdalnie. Wszyscy zabiegani przy swoich sprawach – mówi zasmucona emerytka.

Zdarza się, że Maria nie ma kontaktu z rodziną nawet przez 3-4 tygodnie. - Przed pandemią widywaliśmy się co najmniej po 2 razy w tygodniu. Córka przywoziła do mnie dzieci w weekendy, a czasami też pilnowałam ich w tygodniu – mówi w rozmowie z WP Kobieta.

Pani Maria korzysta z technologii, ale mimo to bardzo tęskni za wnukami i często zastanawia się, co u nich słychać. Dziś bardzo żałuje, że wiosną pokłóciła się z córką o finanse. - Czasem myślę, że to nie obawa o moje zdrowie, a wielka awantura spowodowała powstanie muru między nami.