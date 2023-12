Zestaw Ambassador Intense - idealny prezent pod choinkę dla mężczyzn

Perfumy Ambassador Intense skierowane są do mężczyzn pragnących uosabiać pewność siebie i poczucie stylu, a ich twarzą został włoski piosenkarz i aktor Michele Morrone, znany między innymi z popularnego filmu "365 dni". Ambassador Intense to nowa interpretacja znanego z ponadczasowej elegancji zapachu Ambassador Men, który w tym wydaniu stał się jeszcze bardziej intensywny. Klasyczną wersję uzupełniono ciepłymi, orientalnymi nutami. Propozycja łączy w sobie między innymi świeżość grejpfruta, różowego pieprzu i kardamonu, a także zmysłowe aromaty maliny i cynamonu z głębokimi, korzennymi esencjami wanilii i paczuli. Nadaje się do różnych sytuacji, w dzień i wieczorem.