Spryskaj tym bukszpan. Zabije larwy ćmy co do jednej

Do przygotowania specyfiku potrzebujesz zaledwie trzech składników, które większość z nas ma zawsze w domu. Jest to ocet, woda i olej rzepakowy. Wystarczy, że wymieszasz pół litra wody z trzema łyżkami oleju i czterema łyżkami octu. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj dokładnie cały bukszpan i pozostaw ją na roślinie przez co najmniej pół godziny.