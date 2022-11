Zgarnie za to Złotą Malinę. Sydney Sweeney w pancerzu

Podczas rozdania nagród GQ Man of the Year w Londynie, pojawiła się Sydney Sweeney. Gwiazda znana z "Euforii" oraz produkcji Quentina Tarantino "Pewnego razu w Hollywood" - chyba woli zaliczyć modową wpadkę niż zlać się z bezpiecznym tłumem. Amerykańska aktorka ma na koncie nagrodę MTV Movie Award za najlepszą scenę walki. Najwyraźniej gwiazda wzięła to sobie do serca, ponieważ na ostatniej imprezie pojawiła się w... Zbroi.