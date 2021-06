Zginął 18 lat temu osieracając 6-letnią wówczas Wiktorię. Co dziś robi córka Waldemara Goszcza?

"Mam na imię Wiktoria, ale muszę się Wam przyznać, że nie lubię jak się tak do mnie zwraca. Wolę Wika, czy Wiki, jakoś tak bardziej na luzie. Jestem mamą kilkumiesięcznego Stasia i dwóch futrzastych kociaków. Po porodzie wiele rzeczy uległo przewartościowaniu. Do tego stopnia, że z dnia na dzień postanowiłam wyrzucić moje badanie magisterskie do kosza i zacząć pracę od nowa. Po 5 latach jestem na ostatniej prostej do otrzymania tytułu magistra psychologii. Poza tym, interesuje się modą i gotowaniem. Od niedawna umiem nawet piec torty" – pisze sama o sobie Wiktoria Goszcz.