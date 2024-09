Zgłoś do ZUS‑u. Tak podwyższysz emeryturę

Według danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeciętna, polska emerytura wynosi 3516,95 zł. To efekt tegorocznej waloryzacji. Wynagrodzenie wzrosło o 16 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą ubiegać się o wyższe wynagrodzenie. Z pomocą przyjdą stare dokumenty sprzed 1999 roku.

W każdym domu znajduje się teczka pełna dokumentów, takich jak świadectwa szkolne, świadectwa pracy, rachunki czy umowy. Jeśli jesteś w posiadaniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie, które zostały wystawione przed 1999 rokiem, a pobierasz emeryturę, koniecznie zanieś je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złóż wniosek o ponowne przeliczenie wynagrodzenia.

Od 1999 roku wszystkie opłacane składki trafiają na indywidualne konto ZUS. Wiele firm nie dopełniło obowiązków rejestracyjnych, przez co wielu z nas ma znaczne braki w dokumentacji.

Wymienione papiery potwierdzają, że staż pracy i wysokość opłacanych składek jest wyższa, niż pierwotnie wyliczono. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, dołączając od niego co najmniej jeden z dokumentów. Dzięki temu kwota świadczenia może znacznie wzrosnąć.

