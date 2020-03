Zgłoś się do konkursu dla młodych projektantów Fashion Designer Awards

Uwaga młodzi projektanci, jest nowa data – 31 marca, przedłużony został czas na zgłoszenie się do do 11. edycji najważniejszego konkursu dla młodych projektantów Fashion Designer Awards.

FDA z odświeżonym logotypem wchodzi w nową dekadę i zaprasza uczestników do stworzenia kolekcji inspirowanej tematem "My City, My Energy".

"Poszukując inspiracji do tematu 11 edycji będziemy chłonąć tożsamość miast, ich energię, oglądać murale, usiądziemy w kawiarni i godzinami będziemy przyglądać się ludziom, życiu ulicy, będziemy obserwować kolorowy tłum, modę uliczną, będziemy wsłuchiwać się w dzwięki miasta, jego niepotwarzalną muzykę, jego puls, będziemy szukać tego co w każdym mieście jest inne, jego koloryt i zapach, czegoś co wibruje w powietrzu tylko w tym jednym miejscu, dla nas najlepszym na świecie, nucąc z Czesławem Niemenem “ Miasto moje a w nim: najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni".

"W 11 edycji FDA młodych projektantów porwie energia miasta, jego dynamika i to co w mieście najlepsze – fajne życie”. Każdy ma takie swoje „city” miasto, które kocha całym sobą, które go inspiruje i w którym czuje się najlepiej , w tej edycji zadanie będzie myślę wyjątkowo łatwe po prostu trzeba wlać całą tą miłość do tego miasta, do jego energii i zaprojektować autorską kolekcję konkursową" – mówi Joanna Sokołowska-Pronobis.

To jedyny tego typu projekt w Polsce, który łączy najlepsze nazwiska ekspertów i osobowości świata mody z młodymi talentami. Konkurs od 2008 r. promuje młodych projektantów i daje szansę zaistnieć w świecie mody. Fashion Designer Awards od pierwszej edycji gwarantuje swoim finalistom imponującą pulę nagród, wzbogacających portfolio, jak staże, stypendia, praktyki i wyjazdy na zagraniczne imprezy branżowe.

Jest o co walczyć W puli nagród 11 edycji są m.in wyjazd na City Fashion Week Milano do Mediolanu z Partnerem głównym Batonikiem Duplo, wyjazd na targi Premier Vision do Paryża z Cisowianką Perlage oraz wyjazd na 3rd International Young Designers Contest w Kijowie, liczne publikacje w prasie i nagroda finansowa 20 tys złotych.

Do tego dla wybranych finalistów są : staż w dziale kostiumografii i charakteryzacji TVN, staż w pracowni MMC Studio, wyjazd na targi Tissue Premier do Lille we Francji z firmą Electrolux i staż w pracowni Paprocki&Brzozowski .

W 11. edycji nowe talenty będą odkrywać, najlepsze nazwiska ekspertów świata mody i showbiznesu: Dawid Woliński, Vasina, MMC – duet Rafał Michalak i Ilona Majer, Duet Paprocki&Brzozowski , Asia Typek, Marieta Żukowska, Agnieszka Więdłocha, Agnieszka Dygant , Macademian Girl, Joanna Horodyńska, Dorota Williams, Mikołaj Komar, Marzena Singh, Weronika Płocha, Ewa Podleśna-Ślusarczyk, Joanna Sokołowska-Pronobis.

W tym roku za wyjątkowymi kolażami nawiązującymi do hasła edycji "My City, My Energy" stoi Agnieszka Stopyra / Mad Illustrators. Motywem przewodnim 11. edycji jest miasto - tętniące życiem i nasyconymi kolorami. "Kolaż, który stworzyłam dla Fashion Designer Awards to miasto prawdziwe, wielowymiarowe, pełne życia, sztuki i energii. Hasło tej edycji zainspirowało mnie do połączenia street artu i pop artu". - mówi Agnieszka Stopyra