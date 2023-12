Zgodziła się na udział w reality show. Podała najważniejszy powód

Edyta Folwarska, pisarka, dziennikarka i prezenterka związana ze stacją Polo TV, wzięła udział w nowym reality show pt. "Królowa przetrwania". Uczestniczki programu nie miały przed sobą łatwego zadania. Musiały przetrwać w lesie z dala od cywilizacji, gdzie spały pod gołym niebem, a za toaletę służył... wykopany w ziemi dół. Rezygnacja z luksusów zwyciężczyni nieźle się opłacała - wracała bowiem do domu z 100 tys. złotych. Folwarska postanowiła nie ukrywać, że to właśnie ze względu na pokaźną sumę, zgodziła się na to, aby wystąpić w programie.