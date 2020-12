WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Monika Rosmanowska 4 godziny temu Materiał powstał przy współpracy z siecią Żabka. Zielona wyspa biznesu. Tysiące powodów, by pomyśleć o franczyzie Ponad 5 tys. franczyzobiorców i ponad 6,8 tys. punktów w całym kraju – pandemia koronawirusa nie powstrzymała rozwoju największej sieci sklepów convenience w Polsce. Nawet w tak trudnych czasach Polacy chcą budować nowe biznesy, a Żabka mocno ich w tym wspiera. Share Źródło: Adobe Stock Zdaniem ekonomistów franczyza to jedna z najbardziej atrakcyjnych oraz korzystnych opcji dla początkujących przedsiębiorców. Rozpowszechniona szczególnie w Europie Zachodniej, gdzie jest jednym z głównych modeli prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, każdy przedsiębiorca, który chce uruchomić własny biznes, poważnie rozważa tę właśnie opcję. Również w Polsce franczyza staje się coraz bardziej popularna. Szczególnie dziś, w niepewnych czasach pandemii koronawirusa, przedsiębiorcy doceniają sprawdzone rozwiązania, wsparcie stabilnego partnera, który natychmiast reaguje na zmieniające się potrzeby klientów, oraz gwarancję bezpieczeństwa bez względu na okoliczności. Doskonałym przykładem na to, że biznes, szczególnie w modelu franczyzowym, można rozwijać nawet w tak trudnych warunkach, jest sieć Żabka, która skupia już ponad 5 tys. franczyzobiorców. Co ważne, każdy z tych przedsiębiorców może liczyć na realne wsparcie. Gwarancja zysków Żabka w ostatnich czterech latach mocno się zmieniła. Sieć zyskała nową identyfikację wizualną, a poszczególne punkty bardziej nowoczesne wyposażenie i bogatszy asortyment, dobierany w myśl zasady: "świeżo, wygodnie i szybko". Metamorfozę docenili klienci – ruch w Żabkach zwiększył się o 30 proc. Każdego dnia sklepy sieci odwiedza już około 2,5 mln osób, a charakterystyczne zielone logo rozpoznaje 97 proc. Polaków. Żabka to także sprawdzony sposób na biznes.Od kwietnia franczyzobiorcy Żabki mają zagwarantowany minimalny przychód w wysokości 16 tys. zł miesięcznie bez względu na wysokość obrotów. I to przez pierwszy rok prowadzenia działalności. 12 miesięcy to wystarczający czas, by okrzepnąć, zbudować bazę stałych klientów i zacząć myśleć o dalszym rozwoju. Efekt? Do sieci cały czas przyłączają się nowi przedsiębiorcy. Tylko w kwietniu, a więc w bardzo trudnym dla gospodarki czasie, sieć wzbogaciła się o 120 nowych partnerów. Franczyzobiorcy Żabki cenią sobie przede wszystkim jednolity branding i reklamę, możliwość skorzystania z gotowych rozwiązań dotyczących np. rozmieszczania towarów na półkach, wsparcie menedżerów ds. sprzedaży, specjalistów IT, a także liczne ułatwienia, które wprowadza sieć. Tylko w tym roku wystartowała aplikacja Cyberstore, narzędzie cyfrowe umożliwiające kompleksowe zarządzanie sklepem z poziomu telefonu lub komputera. Co ważne, rozwiązanie powstało przy aktywnym udziale franczyzobiorców, którzy doskonale wiedzą, jakich ułatwień potrzebują. W czasie wiosennego lockdownu Żabka wprowadziła także nowe usługi. "Zamów i odbierz" umożliwia zamówienie produktów w aplikacji mobilnej żappka, a następnie ich odbiór w sklepie. Dzięki współpracy sieci z Uber Eats produkty ze sklepu można zamówić również z dostawą do domu. Dodatkowo, w październiku 2020 r. sieć wzbogaciła się o siódme centrum logistyczne w Tyńcu Małym pod Wrocławiem. Obiekt docelowo ma obsługiwać blisko 600 sklepów Żabka z Dolnego Śląska i części województwa opolskiego. Kolejne centrum to gwarancja szybszych dostaw produktów do sklepów. Od początku pandemii sieć pomaga także franczyzobiorcom dostosować ich sklepy do restrykcyjnych obostrzeń sanitarnych. Do poszczególnych sklepów Żabka przekazała już ponad 1 mln par rękawiczek ochronnych, 400 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 100 tys. maseczek oraz przyłbic ochronnych. Każdy punkt zyskał stację dezynfekującą i przegrodę pleksi oddzielającą sprzedawcę od klientów. Jednorazowe maseczki ochronne sklepy Żabki sprzedają bez marży. Dotychczasowa polityka sieci przekłada się na coraz większą liczbę punktów. W całym kraju jest ich już ponad 6,6 tys. Najmniejszy, o powierzchni 9 mkw., działa na dworcu głównym w Poznaniu. Wsparcie lokalnych biznesów Franczyzobiorcy Żabki to niezależni przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Pracują na swój rachunek i własną odpowiedzialność. Samodzielnie zarządzają sklepami, kontrolują koszty i prowadzą dokumentację związaną z działalnością, odprowadzają składki do ZUS, rozliczają się z fiskusem i odpowiadają za politykę kadrową. Do sieci może dołączyć każdy, kto odkrył w sobie żyłkę przedsiębiorcy. Wiek i dotychczasowe doświadczenie nie mają znaczenia. Żabka każdorazowo wysyła nowego partnera na szkolenie, a wewnętrzny dział szkoleń jeszcze przez rok pomaga franczyzobiorcy w prowadzeniu sklepu. Wszyscy przedsiębiorcy w każdej chwili mogą też liczyć na pomoc Centrum Wsparcia Franczyzobiorców. Sieć zapewnia lokal handlowy położony w atrakcyjnym miejscu, remontuje go i wyposaża, a także ponosi koszty jego wynajmu, reguluje rachunki za energię czy naprawy ewentualnych usterek. Przedsiębiorca może wybrać, czy chce prowadzić sklep osiedlowy, czy trafficowy, a więc zlokalizowany w miejscach, gdzie jest duży przepływ klientów, np. przy stacjach kolejowych. Żabka wspiera też franczyzobiorcę w zakupie towaru, biorąc na siebie całą logistykę. Franczyzobiorca odpowiada natomiast za zatrudnienie ludzi, zakup kasy fiskalnej i koncesji (sieć zwraca koszt po trzech miesiącach prowadzenia sklepu), a także rachunki za wodę czy wywóz śmieci. Franczyzobiorca Żabki podpisuje z siecią umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. A to oznacza, że w każdej chwili może zrezygnować z dalszej współpracy bez żadnych konsekwencji. Łącznie w całej sieci pracuje już ok. 20 tys. osób. Chcesz dołączyć do Żabki? Jak to zrobić dowiesz się na www.franczyzna.zabka.pl.