Zielone paznokcie. Co oznacza odbarwiona płytka paznokcia i jak wygląda leczenie?

Zielone paznokcie świadczą o zakażeniu pałeczką ropy błękitnej. Do zanieczyszczenia może dojść zarówno w salonie kosmetycznym, jak i we własnym domu z powodu narzędzi kosmetycznych. Pilniczek, frezarka czy pędzelek do lakieru to możliwe miejsca, na których może znaleźć się pałeczka ropy błękitnej. Gdy tylko zauważysz, że twoje płytki stają się zielone, koniecznie skonsultuj się z dermatologiem!