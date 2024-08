Zielony nalot na kostce? Tak w mig go usuniesz

Kostka brukowa ma wiele zastosowań. Jednym z nich jest np. wykonanie przydomowych chodników, prowadzących do furtki, czy też podjazdów przy garażu, gdzie parkujemy swoje samochody. O kostkę trzeba właściwie zadbać, aby nie zaczęła pękać i pokrywać się zielonym nalotem.

Jeśli tylko zauważymy pierwsze ślady, przystąpmy do działania. W jaki sposób zabrać się za poprawne wyczyszczenie kostki? Istnieją patenty, które z zabrudzeniami poradzą sobie raz, dwa.

Jeśli nie chcemy dopuścić do powstawania zielonych nalotów, musimy regularnie wyrywać chwasty, które wyrastają pomiędzy kostką. W każdym sklepie ogrodniczym znajdziemy przydatne narzędzia, które pomogą nam usunąć niechciane rośliny wraz z korzeniami.

Aby dokładnie wyczyścić już zabrudzoną kostkę, przyda nam się specjalna szczotka do lub myjka ogrodowa. Woda pod ciśnieniem szybko poradzi sobie z zielonym nalotem. Jeżeli jednak nie posiadamy myjki, konieczne będzie sięgnięcie po sklepowe specyfiki. Chyba że przygotujemy w domu własny. Wystarczy, że zmieszamy wodę z octem w proporcji 2:1 . Następnie w słoneczny dzień spryskajmy, a później dokładnie wyczyśćmy kostkę np. przy użyciu wspomnianej szczotki.

Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się omszałych nalotów? Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób fachowcy układają kostkę. Jeżeli zostanie odpowiednio dobrana do podłoża, dokładnie ułożona, a specjaliści zadbają o spadki, jest mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się problemów z chwastami.

