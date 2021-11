Zimne stopy - proste porady na jesień i zimę

Stopy nie mają łatwego życia i nie wynika to tylko z faktu, że wiele osób nie zwraca uwagi na dobór skarpet i obuwia odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych. Organizm sam w sobie marginalizuje je, ponieważ najpierw dostarcza krew do organów wewnętrznych. Dodatkową przeszkodę mogą stanowić problemy z krążeniem. Przyczynami zimnych stóp mogą być długotrwała praca w jednej pozycji, niedoczynność tarczycy czy stres.